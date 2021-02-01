文化部與教育部共同合作試行「公共出借權」制度，以國立公共資訊圖書館及國立台灣圖書館2館為試辦場域，自2020年起試辦3年，依規畫期程，今日起分階段受理創作者及出版者線上登記，5月陸續發放2020年借閱次數的補償酬金。

教育部表示，這項試辦計畫適用的著作範圍為本國人、依我國法令設立登記、立案的法人或民間團體以國家語言或外語創作，且在台灣出版、具ISBN的紙本圖書。

補償酬金發放對象為創作者及出版者，每借1本書就補償新台幣3元，補償酬金分配比率為創作者70％、出版者30％，試辦階段以國立臺灣圖書館及國立公共資訊圖書館2館年度外借資料作為計算基準。

教育部說，補償酬金之發放採事後登記制，由試辦圖書館統計公告前1年度圖書借閱次數後，再由符合資格者於公告期限內進行線上登記申請發放補償酬金。經統計，試辦2館開放符合登記範圍書目合計約11萬餘種，2020年度累計借閱逾79萬冊次。

為讓創作者及出版者了解線上登記作業與申請補償酬金的流程，國立公共資訊圖書館已於2020年10月19日將登記系統平台正式上線，並自2020年10月起陸續舉辦7場說明會，透過電腦實機操作，介紹登記作業流程及系統平臺使用教學。

線上登記作業共規劃兩階段辦理，第一階段（2月1日至3月31日）開放出版者登記，第二階段（4月1日至4月30日）開放創作者登記。登記作業期間也將舉辦12場分區說明會，出版者及創作者報名參加，相關資訊請至公共出借權登記系統暨管理平台（https://plr.nlpi.edu.tw/）瀏覽，諮詢電話（04）22639030。

(中時 )