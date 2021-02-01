前年辭職參選立委的前南投地檢署檢察官王全中，因任職檢察官期間違法替胞妹擔任代理人及辯護人遭彈劾，懲戒法院職務法庭由非職業法官的2名參審員一起審理，合議庭5名成員審理後將王全中判罰任職時最後月俸給總額3個月。可上訴。

合議庭認為，本件檢察官評鑑委員會建議將王男「撤職」，但合議庭認其多次代表家族成員參與訴訟，偏執親誼利害之計算，忽略司法倫理之期許，確有不當，然其關心急切拿捏失當，尚屬情有可原。

合議庭表示，王全中參與訴訟查無關說同僚、干涉審判等傷害司法廉潔之行為，情節尚非重大，並且業已離任公職，故認處以任職時最後月俸給總額3個月之罰款，較為妥適。

王全中遭彈劾指稱他擔任檢察官時，在2012年4月間，因違法聲請於親人（妻、子、岳母等人）所涉的行政訴訟中擔任代理人引發爭議，經民眾向南投地檢署檢舉後，南投地檢署依據相關規定「促請注意」。

不料，王全中未知所警惕，於2017年間其胞妹與他人因糾紛引發的誣告、傷害及偽造文書等訴訟案件中，又再度以胞妹辯護人自居，積極參與相關訴訟程序，甚至為此多次表明檢察官身分，並以具狀聲請交付審判等執行律師職務情事，嚴重損害檢察官形象及司法公信。

去年懲戒法院改制後，台灣首次由非職業法官參與審判的職務法庭，12名參審員宣示就任，由參審員2人與職業法官3人共組合議庭審理法官及檢察官的懲戒案。

王全中的懲戒案，職務法庭由審判長洪佳濱、高院法官汪怡君、台中高等行政法院法官張升星，以及人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧、台大醫院精神醫學部主治醫師丘彥南2名參審員

(中時 )