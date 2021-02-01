英國政府正為該國新冠受創經濟制定新的復甦計畫，一消息人士周日告知泰晤士報，英國部長級官員正將注意力關注在受創商業的復原工作上；英相強生(Johnson)和財政部長桑納克(Sunak)計畫在本財年支付2.8億英鎊的公共經費，以支援就業和商業。

據了解，內閣正草擬一復甦計畫藍圖，未來十年內將投入大量資金。

知情人士指出，桑納克將利用3月3日的預算案來延長政府紓困，包括臨時性就業保護方案、商業支援的貸款；刪減增值稅，以及很可能繼續刪減購買財產的印花稅，該稅原定三月底到期，將延長到直到疫情受控制。

泰晤士報還指出，財長將宣布部分支援計畫可能在秋季取消，以便讓其他的支援就業計畫以及促進新產業的成長計畫能夠上路。

英國在周日新增587名死亡人數，從前一日的1200人下降；單日確診人數來到2.10萬人，也低於前一日。官方數據亦顯示，至周日已有898萬名英國人接受了第一劑疫苗。

英國貿易部長周日亦指出，在獲得歐盟的保證後，對英國的新冠疫苗接種計畫有信心；部長試圖緩和疫苗供應方面的爭議。

由於與阿斯利康藥廠的紛爭，歐盟在上周試圖對疫苗的出口進行管制，包括啟動緊急條款。該行動很快地平息；英國政界批評歐盟正在劃出一硬邊界，違反其長久宣稱的避免情形。

英國貿易部長Truss指出，疫苗供應是獲得確保了，相當有信心可以持續進行接種計畫；英國已獲得歐盟再次確認，這些合約將不會被中斷。並補充表示，英國不排除對其他國家提供過剩的供應，但只有在英國的民眾已經接種之後。

(時報資訊)