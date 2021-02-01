因缺車預期帶動買氣暢旺，2021年元月車市攻上五萬台以上，達5萬1179台，較去年同期增29.8%，也比去年12月急升12.5%；和泰車(2207)單月總掛牌數1萬9937台，市占率衝39%，坐穩龍頭寶座。

元月下旬新車買氣噴發，和泰車單月旗下TOYOTA、LEXUS兩大品牌總銷售總數近2萬台，成為帶動元月車市上攻的主要動能；和泰車旗下的主力車款TOYOTA RAV4與Corolla Cross的供應較多，使和泰車新車掛牌數大增，光是RAV4、Corolla Cross加上Altis三大神車的銷售掛牌數，就超過1.13萬台，其中，新神車Corolla Cross單一車款達6195台。

元月新車掛牌數在月底爆量，主要是因為車用晶片短缺，消費者趕在1月前買車、交車；另外，「貨物稅條例修正草案」在立法院尚未通過前，消費者趕著在1月7日之前報廢舊車買新車，以爭取補助款，也進一步帶動買氣。

元月車市因此開出紅盤；2021年元月車市攻上5萬1179台，較去年同期增29.8%，也比去年12月急升12.5%。

和泰汽車旗下TOYOTA、LEXUS兩大品牌1月總掛牌數為1萬9937台，月增率75.6%，年增32%，單月總市占率39%。其中，TOYOTA單月銷量衝上1萬6661台，月增率63.6%，年增34.2%，市占率32.6%；LEXUS單月銷量3276台，月增率179%，年增21.9%，市占率6.4%居第四名。

針對車用晶片短缺，和泰車表示，第一季進口車配額供應無虞。日本原廠持續尋求更多晶片供應商協助，若新供應商順利通過認證，進口車第二季就有機會無縫接軌，讓後市銷售不受影響。國產車部分，工廠積極趕工，產能持續滿載，供貨也無虞。

1月車市品牌總銷售第二名為美系車FORD，單月銷量3519台，年增73.2%，市占率6.9%。

裕隆集團裕日車(2227)旗下NISSAN品牌1月銷售量3345台，年增4.5%，市占率6.5%為第三大品牌。

第五大品牌為進口豪華車賓士BENZ掛牌數3179台。年增27.3%，市占率6.5%

裕隆集團中華汽車(2204)，旗下CMC加上MITSUBISHI品牌於1月總掛牌數為5746台，月增30.7%，年增52.7%，市占率11.2%，穩坐第二大合計銷售數量。

(時報資訊)