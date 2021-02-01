刪Q總部成立 陳柏惟：聯美移中我的選擇沒問題

罷免陳柏惟「刪Q總部」1日正式成立，會中宣布將於農曆春節前，正式向中選會提出罷免案，對此台灣基進黨立委陳柏惟在立院表示，這就是民主坦然接受，會用國會問政、地方建設、積極跑攤來迎擊，並繼續貫徹聯美移中的路線，絕沒有雙重標準、反反覆覆的現象。

對於罷免團體以中火及萊豬議題來當罷免理由，陳柏惟指出，今天就是中國豬討厭美國豬與台灣豬做朋友從中作梗而已，台灣是需要國際貿易的國家，需在中國跟美國間，選一個當朋友，事實上從選舉時就提過，會繼續走聯美移中的路線，「中」就是「中國」、「中華人民共和國」及在台灣的「中國國民黨」，所以從選舉到現在，我沒有一天對不起我的選票、沒貫徹理念，也沒有雙重標準、反反覆覆的現象。

至於中火，陳柏惟表示， 去年當選1月14日當天就質詢，事實上到去年春節時，已調度最大化，降低了85％的發電量，因這些團體反制，反而看不出我們的努力，我也沒辦法勉強他們，教育他們也不是我的責任，但我們把它做好。

陳柏惟接著說，投贊成萊豬那張票，並沒有跟民進黨討論，是自己的決定，我們有跟AIIT及豬農溝通過，很少看到豬農出來抗議的原因是，若要把我們豬肉賣到國外去，就要讓人家把豬肉賣到我們國家來；要加入國際組織，同時又要違反國際貿易的規則，不知道這樣的反對，意義在哪裡。

陳柏惟強調，提振經濟，國民黨提出的卻是聯共親中，這我不能接受，我至始至終不認為，在台灣現在的狀況下，投下對美國開放進口品項有什麼問題；我們就是要在美國及中國間選一邊來站，在聯美移中的角度下，我們的選擇沒問題。

(中時 )