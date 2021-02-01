媒體盛傳，一旦川普離開白宮，梅蘭妮亞會立刻捧著大把鈔票走人。然而，她的前閨密卻表示，每次川普結束選舉造勢活動時，第一個打電話的人都是她。
據《太陽報》（THE SUN）周日報導，曾任梅蘭妮亞顧問的沃可芙（Stephanie Winston Wolkoff）說，關上門時，這位前第一夫人會大大稱讚老公。沃可芙在《好萊塢生活》（Hollywood Life）的播客上說，「我認為，他們彼此表達感情的方式，就是她告訴他，他有多棒多偉大。」
(中時新聞網)
媒體盛傳，一旦川普離開白宮，梅蘭妮亞會立刻捧著大把鈔票走人。然而，她的前閨密卻表示，每次川普結束選舉造勢活動時，第一個打電話的人都是她。
據《太陽報》（THE SUN）周日報導，曾任梅蘭妮亞顧問的沃可芙（Stephanie Winston Wolkoff）說，關上門時，這位前第一夫人會大大稱讚老公。沃可芙在《好萊塢生活》（Hollywood Life）的播客上說，「我認為，他們彼此表達感情的方式，就是她告訴他，他有多棒多偉大。」
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