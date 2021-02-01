一名已婚王姓女軍官外遇林姓同袍，2人多次到各大旅館開房間，王女的同是職業軍人柯姓丈夫，2019年6月間得知2人到北市中山一家旅店過夜，由徵信社人員與警方陪同前往抓姦，林男從房內貓眼看到柯男，嚇得從三樓跳窗逃跑，台北地院審理時認為，雖然王女與柯男事發前已在談離婚，但林男不能藉「關懷慰問」破壞夫妻間感情，審理後判決林男需賠償15萬元，林男上訴遭高等法院駁回，全案確定。

據「ETtoday新聞雲」報導，王女2018年7月起不斷要求柯男與她離婚，期間不願也不願與他同居，2019年3月，王女要求柯男不能住在家中，必須外宿營區。但柯男調查後發現，妻子與林姓同袍有染，還多次到各大旅館過夜，同年6月某日深夜得知妻子與小王同宿台北市中山區一家旅店，便由徵信社人員與中山分局派出所員警到場抓姦，但兩人卻遲未應門。

柯男認為，妻子進入旅館之前與開門的穿著、裝扮不同，房內床單、枕頭、紙拖鞋也有使用後的痕跡，懷疑2人已發生性行為。但王女否認辯稱，她與林男只是共處一室聊天，並未發生性行為；林男則表示，因為自己家裡整修，才載王女到旅店看電視聊天，聽到有人刷房卡企圖進入，發現門外有一群人，為避免誤會與衝突，才會選擇跳窗離開。

王女在高院審理時聲稱，因為抓過丈夫外遇，才會用同樣的方法報復，高院法官認為，即使2人婚姻已有裂痕，但案發時兩人還沒離婚，林男雖辯稱會跳樓是為了避免衝突，但應該打電話給櫃檯或報警，不可能獨留女方在房內，跳窗只在遮掩2人的超越朋友關係，也藉「關懷慰問」破壞夫妻間感情，最終仍維持一審判決，林男需賠15萬元定讞。

(中時新聞網)