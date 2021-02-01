台南市警六分局在轄內交通事故熱區南區萬年路、明興路口，舉牌宣導交通安全。（警方提供／洪榮志台南傳真）

台南市南區中華南路與國民路口日前發生1起駕駛人疑似貪快闖紅燈的交通事故，當場造成4人受傷送醫，2輛汽車及3輛機車受損。管轄的警六分局1日特別利用上班交通尖峰時段，前往該交通事故熱區快閃舉牌宣導，推廣路口安全觀念，成功吸引過往用路人的目光。

警六分局交通組、大林及灣裡派出所員警為避免類似事故再次發生，今天上午分別前往中華南路與國民路口、萬年路與明興路口等交通事故熱區進行舉牌宣導。宣導人員除手舉各式交通安全宣導標語，輔以大聲公，利用駕駛人及行人停等紅燈秒數有限的時間內，提醒駕駛人行經路口應「慢、看、停」，慢：減慢速度，看：看左右有無人車，停：行人穿越線上行人先行，也讓來往行人了解穿越道路需要注意的事項，以及穿越道路時應注意的風險，希望能夠提醒用路人路口禮讓及速度管理觀念。

警六分局長陳錦文強調，馬路如虎口，呼籲民眾應遵守交通規則，駕駛接近路口時，應減速及注意車前狀況，並禮讓行人，安全才是回家唯一的路。

另外，為維護用路人的安全，警方還將加強轄內易肇事路段及路口，「闖紅燈」、「超速」及「酒後駕車」等違規取締，並不定時實施快閃交通安全宣導活動，增進民眾相關交通安全觀念，保護自身及其他用路人的安全。

(中時 )