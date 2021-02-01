行政院公平交易委員會今(1)日舉辦卸新任主委交接典禮，前主委黃美瑛屆滿卸任，由經濟部商業司司長李鎂接任主委一職，另外中原大學法學院長陳志民接任副主委，郭淑貞、洪財隆續任委員。

主委李鎂致詞表示，過去幾個月拜會許多前輩專家，各界對公平會有相當多的期許，未來工作方向部份，公平會仍致力維護正常優質的經商環境、良好的公平競爭秩序，以及保障消費者的權益等。

另外自己也思考，公平會目前行政程序是否足夠透明？是否能有更好的預測度？行政處分的決定書在論述方面是否能更加提升？

相信只要做到透明化、可預測、可期待，各界對公平會將更加信賴。

她說，有位前輩給她建議，法令因為艱澀難懂，解釋時要「說人話，不說行話」，一定要讓法律人以外的民眾都感到淺顯易懂，「最近讀公平會相關的資訊，說真的因為專業度太高非常不好理解，但面對越不容易理解的法令，就更應該用明白的方式來讓大家了解。」由於公平會任何處分都會牽涉到各行各業的業務與權益，未來將定時舉辦各種面對面的業務座談會，目的讓各界了解公平會的運作、法令的詮釋等，如此雙向溝通才會更加順利，也歡迎各界不吝給予指教。

副主委陳志民受訪指出，未來想持續推動三個方向，一是程序透明，二是處分裁判的品質，三是國際業務表現，自己過去多次率團參加OECD(經濟合作暨發展組織)，除了學習各國相關執法經驗，也是台灣在國際表現的機會，這部分下個4年仍會積極推動。

公平會為獨立機關，設有主任委員、副主任委員各1人，委員5人，共計7人，委員由行政院院長提名、經立法院同意任命，任期4年，得連任，不因政黨輪替或內閣改組而解職，任期中也不得參與政黨活動。

(中時 )