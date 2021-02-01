緬甸軍方今天上午對外宣布已接管政府，全國進入為期一年的緊急狀態。外交部表示，目前緬甸首都奈比都及第一大城仰光部分區域的網路和電話通訊已暫時中斷。我國在緬甸的台商與僑民的人身安全則暫時未受到政局動盪的影響。

外交部根據駐緬甸代表處掌握的訊息，緬甸軍方今天上午對外宣布已接管政府，包括緬甸總統溫敏及國務資政翁山蘇姬在內，多名政府要員目前的行動都已受到限制，首都奈比都(Naypyitaw)及第一大城仰光(Yangon)部分區域的網路和電話通訊都已經暫時中斷。

外交部發言人歐江安表示，外交部與駐緬甸代表處目前正透過相關管道密切掌握緬甸政局發展。外交部對於緬甸政治情勢的急遽變化表示關切，呼籲緬甸政治領袖發揮政治智慧，透過和平、對話方式解決相關爭端，以緩和目前的緊張情勢。

她說，根據駐緬甸代表處掌握的資訊，我國在緬甸的台商與僑民的人身安全暫時未受到政局動盪的影響。駐處另外已經提醒旅居緬甸國人密切注意政局變化，並適時與駐處保持聯繫。外交部也呼籲國人在緬甸如果遇到緊急事件，請撥打駐緬甸代表處緊急聯絡電話：＋95-9-257-257-575，或請在台親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話，以獲得必要協助。

(中時 )