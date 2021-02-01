連鎖餐飲集團乾杯(1269)今年展店步調加速，以主打使用100％和牛油的重慶麻辣鍋品牌「麻辣45」首發，插旗進駐百貨、飯店林立的台南西門商圈，今（1）日正式開出全台第2店，並祭出限定的4款台灣溫體牛，積極搶攻春節圍爐商機。

乾杯2020年12月自結合併營收3.05億元，月增達28.17％、年減0.52％，帶動第四季合併營收8.18億元，季增2.91％、年增2.6％，雙創歷史次高。全年合併營收28.02億元、年減12.76％，仍創歷史第三高，若排除前年處分子公司乾杯速食影響，則僅年減3.27％。

展望後市，乾杯表示已於去年底轉型為以和牛為核心的「牛肉企業」，今年將積極加速展店、規畫新展5～10家店。其中，利用旗下燒肉店「乾杯BAR」中午非營運時段，去年於平日午間試營運的以平價和牛品牌「高木食堂」，已於今年成為正式品牌。

而乾杯2019年10月推出的重慶麻辣鍋品牌「麻辣45」，今年亦正式邁出展店腳步，宣布插旗美食之都台南，於百貨、飯店林立的西門商圈開出全台第2店，今（1）日正式開幕迎賓，劍指即將到來的春節圍爐需求商機。

乾杯集團觀察發現，台南老饕們除了講究美食口味之外，裝潢海派、大器的餐廳也成為聚餐、請客場合必要考量的一環。而台南西門商圈擁有多家飯店、大型聚會餐廳，不僅聚集各地的觀光客及商務客，同時也是在地人宴客的首選之地。

乾杯表示，集團在台南已有乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、黑毛屋3品牌，此次看準龐大聚餐商機需求，有別於一般展店鎖定全方位用餐目標，「麻辣45」台南府城店鎖定目的型消費客群，以滿足在地人大方請客、多人辦桌的「面子需求」。

「麻辣45」台南府城店位於西門商圈的國泰置地廣場1樓，斥資千萬打造70坪的用餐空間，設有82個席次及4間獨立包廂，滿足個人、家庭聚餐、請客招待、大宴小酌等各式需求。同時，亦限定推出4款台灣溫體牛內臟菜色，提供南台灣饕客不同選擇。

乾杯表示，今年在台南開出「麻辣45」台南府城店，除了擴大集團在台南地區的營運藍圖部局，更因為增加麻辣鍋業態，可大幅提升全牛利用率，為集團創造更大的獲利結構。

(時報資訊)