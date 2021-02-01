澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周一表示，如果谷歌搜尋服務因為向媒體付費的規定而撤離澳洲，軟體巨頭微軟公司有信心，其搜尋產品Bing能填補澳洲的缺口。

澳洲已經引進規範，將要求網路巨頭谷歌、社交媒體巨擘臉書向澳洲出版商就使用媒體內容付費進行協商。不過這些大型科技公司主張這些法規並不可行，並在上個月放話，如果澳洲繼續推進這些規定，他們將把重要的服務撤離澳洲。這些服務包括谷歌的搜尋引擎，根據產業數據，谷歌搜索引擎在該國的市占率達到94%。

此時微軟則展現強烈的企圖心，該公司表示，執行長納德拉（Satya Nadella）從那時起便與莫里森就新規範進行協商。莫里森周一則表示，微軟已經準備好擴大其搜尋工具Bing的版圖。

在澳洲，微軟搜尋引擎Bing雖排名第二，但市占遠遠落後谷歌。

莫里森表示：「我可以告訴你，當我與納德拉談話時，微軟真的很有信心。我們只希望數位世界中的規則與存在於真實世界、實體世界的相同」。莫里森未提供進一步的談話細節。

微軟發言人證實納德拉與澳洲總理進行協商，但拒絕發表評論。谷歌代表尚未對此事發表評論。

前一日澳洲財政部長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）表示，臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）已經要求為這項法律召開會議協商，雙方已討論過，但作為財長他不會在這個變革上有所退讓。

(時報資訊)