趙少康(左)在韓國瑜的建議下重返國民黨，王世堅(右)認為韓趙配將會是民進黨2024年最大的勁敵。(中時資料照)

中廣董事長趙少康宣布重返國民黨，且國民黨已收到回復黨籍申請，今(1)日他親自出面說明，並表示會挺身而出是因高雄市前市長韓國瑜多次勸說，認為他可以救國民黨、救台灣。對此，台北市議員王世堅就指出，未來趙韓結合，肯定會成為民進黨最大的對手。

趙少康透露，去年9月韓國瑜主動找他，希望他能選黨主席，起初並未答應，但因韓不斷從雲林開車北上勸說，加上自己對於時局也很擔憂。他說，就像慈禧太后指使的義和團，理性聲音被消滅光光，而國民黨是主要在野黨，好像被殲滅，令人失望，因此要有人登高一呼，鬥鬥亂臣賊子、牛鬼蛇神，要揭穿民進黨的謊言，號召國民黨員、有志之士，讓國民黨再起。

王世堅今日在廣播節目中指出，趙少康與韓國瑜無疑是為政壇投下一顆震撼彈，他們兩人的結盟絕對會成為民進黨2024年最大的對手，他們兩人鼓動群眾的能力不分伯仲，趙少康一直都是藍營論述界中的中流砥柱，韓國瑜儘管這七、八個月間都銷聲匿跡，但韓粉們都在「等一個人」，實力一直都還在。

趙少康重回國民黨劍指黨主席，但卻不符合黨主席的參選資格，對此，王世堅認為，以他對現任黨主席江啟臣的了解，江啟臣最後一定會給趙中評委的資格，讓他們來一場公平的競爭。而未來韓國瑜與趙少康合體，代表著知識藍以及草根藍的正式合作，未來的國民黨來勢洶洶，韓趙配絕對會成為民進黨最大的對手。

(中時新聞網)