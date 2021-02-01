執政黨開放萊豬進口，引發國人對食安疑慮，國民黨革實院院長羅智強為此發動「罷萊委」行動，首波點名民進黨台北市立委吳思瑤，並表示接下來還會對其他支持開放萊豬的立委發起罷免。綠委陳亭妃表示，從民進黨前桃園市議員王浩宇，到無黨的高雄市議員黃捷，罷免已成國民黨的政治手段，總有一天會露出馬腳。

羅智強指出，這次是對綠營中只有黨意，沒有民意，瞎挺萊豬進口，不顧人民食安的立委，發起罷免，民進黨卻說這波罷免潮是「報復性罷免」，但自己是對事不對人。

陳亭妃說，羅智強現在一連串的罷免行動，讓外界想問國民黨，到底動機在哪裡？是真心為台灣人民好，或是在做自己的政治動作跟利多？如果是為自己，那就是在搞亂整個國家的安定，相信台灣人民不會接受。

陳亭妃表示，到目前為止，台灣的經濟不但穩定，甚至還在進步，那是國人的努力，但是沒有想到國民黨還是一直在做政治的思考，這樣的政治動作，相信總有一天會露出馬腳。

(中時 )