黃子佼近日到JET《大尋寶家》鑑寶，他是資深收藏家，收藏許多黑膠唱片、公仔及藝術品，在藝術圈屬於非典型收藏家，這次帶來6樣珍貴的收藏品要請秦嗣林老闆鑑定，主持人丁靜怡大讚黃子佼眼光精準，被他投資過的藝術品都會水漲船高，黃子佼也自曝之前跟丁靜怡一起主持過尾牙活動，「我今天是來看妳，不是來看古董的」，讓她大呼感動。由於之前黃子佼開過選物店，他坦承會想賣自己喜歡的東西，但是賣不掉的話，受傷的打擊會是兩倍，還不如就留下來孤芳自賞。

首先鑑定的寶物是復古黑膠唱片和錄音帶，黃子佼提到前陣子玩樂高時會聽黑膠唱片，原因竟是久坐後姿勢容易不良，藉由聽黑膠，20分鐘得起來活動一下，可以當作復健運動，一席話逗得大家哈哈大笑。另外一樣則是當年李翊君的匣式錄音帶，最後鑑定價格還不錯，秦老闆還對黃子佼說不用感謝他，因為連他看了也會流口水，黃子佼立馬秒回：「沒事，你如果要的話，我就照鑑定價格賣給你，你再賣給李翊君，她不要的話檢場會要。」

丁靜怡（右起）、黃子佼、秦嗣林、廖文良開心合照。（JET提供）

黃子佼還帶來愛妻孟耿如的畫作來鑑價，「這個我不說好都不行，這我太太畫的。」他指出畫裡創作的人物ARU原型就是他自己，畫中的ARU四肢細細的，有著五短身材，很像他在家裡裸體的時候，黃子佼坦言自己永遠都是孟耿如的第一個觀眾，但心情也是如履薄冰，因為說她好，會被說是瞎誇，若說不好，她又有點受傷，讓黃子佼覺得每天都水深火熱。

(中時 )