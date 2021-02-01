新北市三峽區恩主公醫院今舉辦「內視鏡中心」啟用典禮，將中心由14樓搬遷至3樓，並將相關醫療資源重新整合，加強硬體設備，受檢者也能享有單獨恢復空間，而為落實防疫，院方也在動線上落實醫檢分流，加強感染管控措施，提升就診病患安全。

恩主公醫院長吳志雄表示，為進一步提升醫療品質，院方將全新內視鏡中心從原復興醫療大樓14樓搬遷至3樓，並將中心醫療資源整合，跨團隊的合作將提供民眾更便捷的醫療服務，就診者也有舒適、寬敞明亮的醫療空間，可以安心接受檢查與治療。

內視鏡中心主任黃樹人說，中心除了整體環境提升外，感染管控措施也加強落實，作業流程會區隔醫事人員與受檢病人動線，減少接觸感染機會，落實防疫。

黃樹人補充，恩主公醫院新內視鏡中心可提供患者：腹部超音波檢查與治療服務、內視鏡超音波與檢查、膽胰管鏡攝影檢查及治療、無痛上下消化道內視鏡檢查等，但也提醒民眾須定期篩檢，以預防勝於治療的心態才可保持健康。

(中時 )