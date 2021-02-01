今早有媒體批露，首批輝瑞疫苗將於2月4日空運抵台，但指揮中心緊急召開臨時記者會嚴正否認，前台大感染科醫師林氏璧表示，以台灣目前在國際上的處境來說，取得疫苗本來就很艱難，而且最初拿的量也不會太多，這些都是可預期的，大家應該保持耐心。

林氏璧稍早在臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》指出，出張嘴批評很容易，但台灣這樣的蕞爾小國，買的疫苗數量相對少之外，在國際上處境艱難是大家都知道的，搶疫苗中會遇到什麼問題應該是可以預期的，「我個人認為大家應該多一些體諒。」

林氏璧說，若是整天關注買不買得到、何時買到疫苗，就太膚淺了。起初拿到的數量肯定不會多，因此離可達到群體免疫施打的量還很遠，況且不斷有新的廠商、新的臨床試驗數據報告一直出來，林氏璧認為，自己身為感染科醫師，唯一能做的就是仔細觀察和解讀這些資料，替大家整理這些疫苗是否有效且安全。

林氏璧表示，雖不知指揮中心付出多少努力去搶疫苗，但相信他們一定和各廠都有想辦法接洽，為分散風險，通常不會只將希望押在同一種疫苗，即使指揮中心否認我國已取得疫苗的消息，但「希望大家保持耐心，我相信再繼續撐下去，疫苗會變成買方市場，取得就會變得相對容易。」

(中時新聞網)