馬光-KY(4139)將收購天津馬光股權至79%，增加營運動能，今日多頭並不領情，股價壓在平盤下方整理，跌幅落在1%左右。

馬光表示，無畏疫情擴散，天津馬光2020年營運表現亮眼，營收年成長10%，獲利則多達4.5倍。看好天津馬光中長期成長動能，將收購天藥集團持有天津馬光股權至79%，未來對整體營收獲利的挹注貢獻將進一步擴大。

馬光預計於農曆年前收購天藥集團持有之天津馬光16%股權，約2000萬股。收購完成後，馬光對天津馬光持股將提高至79%，馬光將擁有天津馬光3分之2的董事席次，為具有營運策略主導權天津馬光的最大股東，並依持股比例認列獲利。馬光表示，此次收購係考量天津馬光將積極發展慢病管理及雲端醫療等利基型高毛利醫療服務，未來不排除100%收購天津馬光。

未來3年天津馬光至少開設5家社區醫療門診部，並規畫拓展天津馬光及新加坡馬光互聯網醫療業務及跨國雲端醫療支援服務，利用互聯網醫療資源擴展糖尿病慢病管理業務，並持續利用大數據分析提升各項業務的毛利率。

馬光表示，無畏疫情擴散，天津馬光2020年營運表現亮眼，營收年成長10%，獲利則多達4.5倍，主要受惠天津馬光透過大數據分析掌握慢病患者用藥情形，淘汰部分濫用醫療資源的病患，2020年糖尿病慢病管理業務毛利率較前一年度提高3個百分點。

(時報資訊)