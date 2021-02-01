和泰車(2207)元月開紅盤，銷售再創佳績、登錄近2萬台，其中，國產新神車COROLLA CROSS單一車款熱銷近6,200台，刷新SUV歷史紀錄也締造台灣過去20年來最高單一車款新猷。和泰車代理的進口豪華車LEXUS品牌則勇奪豪華車市場第一名，且銷售打破歷年單月新高。

受惠於1月初「貨物稅汰舊換新補助」屆臨申請截止期限，刺激出大量高齡車換購需求，元月新車總市場登錄台數達51,179台，比去年同期大增近30%。和泰汽車代理的TOYOTA及LEXUS品牌合計登錄19,937台，不但創下近16年來登錄台數新高紀錄，市場佔有率高達39%，達到1月同期的歷史最佳表現，持續鞏固台灣車市的龍頭寶座。

元月份TOYOTA總計登錄16,661台，單一品牌市佔率32.6%，旗下的COROLLA CROSS、RAV4、ALTIS及YARIS分別奪下乘用車銷售排行榜的前四名；尤其COROLLA CROSS憑藉其優異產品力及精準商品定位，熱銷6,195台，不但再次刷新SUV車款紀錄，也是台灣過去20年來，唯一單月領牌數突破6,000台的車款。另外，去年的市場銷售冠軍RAV4，一月份領牌數達3,027台，與COROLLA CROSS聯手締造了將近1萬台的領牌台數，仍然是市場上最受歡迎的兩款休旅車。

和泰車旗下進口豪華車品牌LEXUS繼2020年創下全年銷售22,678台歷史新高後，於2021年元月份再度寫下佳績，以3,276台打破歷年單月新高，再度跨過單月銷售超越三千台門檻，一舉奪下豪華車品牌銷售第一名。

LEXUS除了拿下豪華車品牌銷售第一名外，在休旅車市場穩坐第一，1月份旗下RX、NX、UX三款車銷售共2,412台，佔豪華休旅車市場達37.8%。其中NX1月銷售968台獨霸所有豪華車級距；RX 1月銷售613台稱霸中大型豪華休旅車級距；跨界休旅UX也持續熱銷，以831台坐穩小型豪華休旅霸主地位。

另外，房車市場也表現優異，ES車系持續吸引年輕新貴入主，1月銷售660台，摘下高級車中大型豪華旗艦冠軍寶座。去年11月推出的小改款IS，交車雖等待至少3個月，訂單仍滿載。

(時報資訊)