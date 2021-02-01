罷捷團體發動車隊貪食龍遊行，傳出其中一輛宣傳車竟然貼出涉嫌歧視女性的不雅字眼海報，高市無黨籍議員黃捷1日批評羞辱罷凌女性；罷捷團體發言人徐尚賢也澄清說，事先不知情也非罷捷團體意思，尊重檢視但盼用公正的標準。

據了解，宣傳車被拍到的時間，是罷捷遊行當天中午左右，當時不但有紅色海報，還有另外幾塊板子也有同樣不雅字眼，而這宣傳車應該是全民拔菜總部；雖然遊行途中不雅海報已經消失，但也引發議論。

黃捷上午在路口宣傳時面對媒體問及此事，黃批評公民團體用不雅的字眼和人身攻擊的看板羞辱、霸凌女性，還有沿街放鞭炮造成困擾；黃捷說，「這樣的風氣，相信對我們鳳山的鄉親來說，都是不樂見的，籲理性的作法表達訴求。」

徐尚賢回應表示，這海報非罷捷總部的意思，如果有不當言詞要接受社會大眾檢視都予以尊重，但要求用公正標準；徐反問「曾有團體於文宣出現挖眼珠、拔舌頭等畫面，那就適當？」

罷捷團體規劃5日辦罷捷之夜，徐表示，地點選在捷運鳳山西站重劃區空地，已經提出集會申請，考量防疫需求，可能舉辦千人以下規模。

(中時 )