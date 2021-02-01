針對趙少康回鍋國民黨，國民黨智庫副董事長連勝文（前左）表示樂觀其成。（張朝欣攝）

針對趙少康回鍋國民黨，並有意參選黨主席一事，雲林縣長張麗善表示只要認同國民黨，都樂觀其成，至於參選黨主席與否，國民黨有其機制，希望能選出最優質最有機會帶領大家勝選的人。國民黨智庫副董事長連勝文則說依黨章規定，透過公平、公正、公開的程序，應該是會很好的，他樂觀其成。

張麗善表示，只要認同國民黨，每個人都有候選黨主席的機會，但還是要讓所有國民黨員了解，黨未來要如何延續下去，黨未來的宗旨、方向、努力目標，一定要讓黨員更加清楚，這樣才能讓大家知道，跟隨黨主席未來黨有沒有前途。

被問及趙少康回鍋國民黨，是因為對國民黨現在的路線感到不滿，張麗善說，現在國民黨的路線，還是要經過所有的中常委或黨員一致透過各種會議表達意見，若要黨有更好的方向，一定要集思廣益，最重要是要符合民意，民意才是黨向前、延續最大的力量。

對於韓國瑜是否參選黨主席，張麗善認為現在還言之過早，韓還在服喪期間，應該會重新調整腳步後再去思考，怎麼樣才是對整個國家未來是好的方向、對黨未來是不是有機會執政，這部分大家會共同來思考。

連勝文指出，黨的機制不能因人設事，只要有公平、公正、公開機制，就不能拒絕任何人參選。過去黨就是因為有太多因人設事與一些奇怪狀況，導致出現很多爭議，希望一切按照黨章規定去處理。

有關趙少康鍋回國民黨，連勝文說，他做為國民黨的一份子，當然歡迎社會賢達、有影響力的人、一般民眾都能加入國民黨的大家庭，這個方向是正確的，樂觀其成。

(中時 )