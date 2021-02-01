《我的婆婆怎麼那麼可愛》登《紅白》演技大比拚

台視《2021超級巨星紅白藝能大賞》將於2月11日在台視播出，除了許多重量級歌手登台獻唱之外，首次將短劇搬上舞台，邀來2020話題夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》演員台上合體，王少偉卸下主持人身分回歸劇中角色蘇秉孝，帶著鍾欣凌、許傑輝、楊銘威、Darren、黃姵嘉、林筳諭（勇兔）、張書偉、詹宛儒、楊小黎、劉品言等大陣仗齊聚《紅白》，蘇家一行人台上互飆演技。

鍾欣凌重回劇中角色林彩香，和許傑輝鬥嘴，更把劇中「珍賀齋」招牌帶上《紅白》，王少偉不改劇中自大性格，藉此邀功逗得大家合不攏嘴。接著黃姵嘉帶領眾人大跳抖音夯曲any song，接著更玩起團康遊戲，展現朝夕相處好默契，過程中笑料不斷，宛如一場實境秀。

鍾欣凌對於站上小巨蛋表演趣味地說：「彩排時躺在小巨蛋地上，才有一種我在仰望小巨蛋天空的感覺，心想這不是蔡依林或楊丞琳才有的嗎？」更高喊：「鍾欣凌也做到了。」能夠在今年除夕夜盛事《紅白》看到珍賀齋大招牌，她很感動。劇中和鍾欣凌有許多對手戲的許傑輝透露：「雖然沒有觀眾有點小可惜，本來有要帶給觀眾特別的表演，下次還有機會啦，防疫第一。」

(中時 )