民進黨前桃園市議員王浩宇被罷免後，高雄市議員黃捷罷免案，也將於2月6日投票。對此，民進黨台北市議員王世堅表示，黃捷在市政表現有目共睹，罷免理由的正當性不夠充分，斷言罷捷「不會過」。

王浩宇遭罷免成功後，綠營人士擔心骨牌效應，定調全力相挺黃捷，綠營立委許智傑、在地市議員都會在鳳山進行車隊掃街聲援。不過，王世堅今（1日）在網路節目《POP搶先爆》上斷言，結果是不會過，並直言黃捷問政表現認真，只因黃捷質詢翻白眼就要罷免，理由充分不夠，且當初黃捷質詢前高雄市長韓國瑜那一戰，可以看出黃捷的準備非常充分，反而是韓國瑜在那次的準備不夠充分，表現沒有很好。當然罷免和選舉都是人民至高無上的權利，可是罷免的理由要有正當性才是。

王世堅更表示，罷免團體除了罷捷外，還有罷免同黨立委吳思瑤和基進黨立委陳柏惟也都沒有正當性，這3人不論是在議會還是立法院的表現，或是在地方的服務，都有得到選民的認同和肯定，支持度也非常高。但王浩宇不一樣，因為王浩宇年紀輕輕就出賣自己的人格，這是很可惡的事情，要知道社會有一個基本的正義存在，為人處事當有所為，有所不為。

被問到對於民進黨幫忙非黨籍的黃捷和陳柏惟的看法，王世堅表示，因為罷免黃捷和陳柏惟的理由不夠充分，所以民進黨路見不平，拔刀相助，當然要採取正面迎戰罷免團體的策略。

(中時新聞網)