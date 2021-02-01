新冠肺炎疫情全球延燒至今，已整整一年，在各大城市確診人數居高不下的嚴峻情況下，台灣因為警覺性與超前部署，得以過著猶如平行時空般的正常生活，不過只看媒體報導，很難有真實感，但「少女時代」成員孝淵在去年末受邀來台為跨年演出，親身體驗台灣的防疫措施，最近她上南韓綜藝談到此事，分享自身經驗，公開盛讚台灣防疫「反應超快速！」。

在全球疫情高漲的時候，台灣還能在管控下舉行藝能表演，例如讓外國歌舞團體如期演出，跨年還邀了「少時」孝淵從南韓飛來，孝淵在2020年底，受邀出席台南市政府跨年晚會，雖當時因疫情變化而讓演出方式稍有調整，但她仍是順利演唱多首勁歌熱舞，完成任務後返韓。

最近孝淵作客《黃金漁場Radio Star》節目，聊到來台陪粉絲跨年一事，表示自己按照規定提前14天抵台先進行居家檢疫隔離，而當時剛好發生莫斯科古典芭蕾舞團來台後爆出有確診病患的突發情況，導致孝淵登台時沒能有舞者陪伴，是一個人上台，且改成線上直播，所以底下沒觀眾，但仍是獲得了烈迴響，情況安全而美好。

孝淵回想表示，其實當時台灣確診疫情不多，但因為有突發狀況，加上發現變種病毒案例，因此包含台南市在內，多個縣市的跨年活動都是當天改成線上直播，而原本現場是可以容納8至10萬人參加的場地，但主辦方為了眾人安全，當機立斷改成線上直播，事後證明即便決定得很臨時，但活動仍順利落幕，讓孝淵大讚「台灣政府防疫反應快速」，緊守住疫情第一道防線。

節目主持人跟來賓聽了之後，都覺得訝異，直言立刻要作出這樣的決定，其實相當不容易，也直言這段日子以來，對台灣的印象就是防疫觀念很好，螢幕上也秀出「台灣是防疫模範國家」的字樣，而節目播出後，韓國網友也紛紛表示認同，留言表示即使台灣確診疫情一直都不嚴重，但每個人卻都很認真在把關日常生活，從上到下徹底執行防疫規範，很值得學習。

(中時新聞網)