立委陳歐珀、陳亭妃、范雲、黃秀芳等人上午舉辦「邁向國家正常化」修憲公聽會「深化民主，務實修憲」，針對立委主張把「固有疆域」，應改為實質上「憲法效力所及地區」，外交部表示，有鑑於相關修正涉及高度政治敏感性， 希望朝野共同協商解決。

外交部條法司長梁光中表示，這次討論包括憲法增修條文前言，國家統一修正為國家發展，憲法固有疆域修為憲法效力所及地區，實質廢除省政府層級，優先以台灣名義進行涉外事務；加入國際組織及參與國際活動；另有國旗、國徽國歌以法律定之，有鑑於相關修正涉及高度政治敏感性，外交部希望朝野共同協商解決。

他說，行政院核定在國際場合，如外交活動、國際會議等，加入國際組織，及參與國際活動，優先以中華民國或台灣為名稱，像是今年1月28日，台灣及波蘭雙方簽署「台灣波蘭刑事司法互助合作協定」，該協定在前年6月在雙方駐處代表在外交部共同簽署，並由外交部長吳釗燮、法務部長蔡清祥及波蘭司法部次長皮耶比亞克共同見證，外交部在對外國際組織上，都是以中華民國或台灣為優先爭取目標。

(中時 )