第九屆立委於今天屆滿周年，依照選罷法規定，立委任期滿周年時即可提出罷免程序及行動，台北市議員羅智強針對台北市立委吳思瑤立委提出罷免＋1的主張，台中的公民團體也針對台灣基進立委陳柏惟也發動罷免。日前曾正式啟動罷免涉貪立委趙正宇的公民團體「台灣清新3.1連線」，宣布準備和羅智強及台中公民團體一同合作，進行罷免立委吳思瑤及陳柏惟。

台灣清新3.1連線表示，選舉罷免本來就是憲法賦予公民的權利，目前台灣政壇存在許多不適任之民意代表，包含涉貪、支持萊豬、政見跳票、以及不學無術等立委，因此準備和羅智強及台中公民團體一同合作，一起喚起台灣人對於不適任立委的覺醒，並且藉由這一波罷免將不適任立委趕出立法院，還給國會一個清新的政治環境。

台灣清新3.1連線祕書長黃豐徽表示，全台都在看，日前桃園市議員王浩宇遭中壢區公民以8萬多票罷免，現在只要每位公民用一張選票就可以淘汰掉不適任的民意代表，也掀起全台同時罷免不適任民代之風潮，真正落實台灣的政治革新。據此，台灣清新3.1連線呼籲全台公民都能自覺一同參加不適任民代的罷免活動，讓政治更透明，更清新。

同時台灣清新3.1連線也希望能與羅智強議員及台中公民團體能一同發動全台各地罷免行動，在本屆立委滿一周年之際，讓不適任立委提前卸任，還給台灣一個健康的政治環境。

(中時 )