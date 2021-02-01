國立台灣美術館舉辦的「中華民國版印年畫徵選」，每年有數百名專科和專業畫家投件，競爭相當激烈，能入圍都很不容易，住竹北市的鍾萬福、曾雪梅夫婦「半路出家」，以業餘身分先後抱回全國首獎，一家人更在全國年畫大賽創下多項紀錄，實在太厲害了。

新竹縣文化局看中鍾萬福、曾雪梅夫妻在藝術創作上的亮麗表現，邀請2月3日到3月7日在美術館舉辦「禧春好年~2021萬梅齊放版畫展」，展出十二生肖為主題的絹版、橡膠版、數位版的年畫作品外，還有近3年來的木刻版畫作品，極具春節喜氣味，值得鄉親參觀。

罹患小兒痲痺的鍾萬福，平日從事室內設計，妻子曾雪梅則是在科技界服務的工程師，夫婦倆工作之餘學習年畫，均受教於畫家舅舅朱錦城，雖然是玩票性質，卻成了全國年畫大賽中的常勝軍，也玩出個人的一片天。

鍾萬福2009年首度報名參加「中華民國版印年畫徵選」大賽，就把最高榮耀首獎抱回家，隨後妻子曾雪梅、妹妹鍾佳臻、兒子鍾淳皓首度參賽時也都沒空手返家，成為台灣年畫圈的一大佳事，也是罕見紀錄。

更厲害的是，鍾佳臻、曾雪梅先後在高手如雲的全國年畫大賽摘下首獎，鍾萬福夫妻及兒子還一家三口「全壘打」。其中曾雪梅2019年拿下首獎的作品「會跳舞的豬」，逗趣模樣徹底顛覆傳統年畫的創作思維。

鍾萬福、曾雪梅夫婦攜手在藝術道路上共創人生，寫下全國年畫大賽夫妻先後摘金紀錄， 也讓夫唱婦隨做出最好的詮釋。

(中時 )