嘉義縣阿里山鄉109、110林班地傳失火，燃燒面積達0.4公頃，目前正在全力撲滅中。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣阿里山鄉109、110林班地傳失火，燃燒面積達0.4公頃，目前正在全力撲滅中。（嘉義林管處提供∕呂妍庭攝）

嘉義縣阿里山鄉109、110林班地傳失火，燃燒面積達0.4公頃，目前正在全力撲滅中，由於阿里山國家風景區管理處設於番路鄉牛埔仔大草原的24小時即時影像攝影機，今天凌晨1點50分至1點55分曾拍到巨大火球畫過天空，一度讓外界質疑森林火災和火流星有關，但林務局嘉義林區管理處否認，指林班地火災昨下午就通報，兩者並無關連。

台18線54K處下方，位於山美村109和110林班地，昨1月31日下午4點半左右有民眾發現起火，馬上通報林務局，經嘉義林管處派員前往，發現現場有3處火點，但因當地地形陡峭，且正好在陵線兩側，增加滅火難度，

嘉義林管處副處長李定忠指出，3個起火位置緊鄰，但只有其中一處消防水車可以抵達，嘉義林管理處已動員25名人力，靠著揹負水箱克難徒步滅火，另也請求內政部空勤總隊直升機從空中灑水協助灌救，至中午已出動3架次直升機。

由於森林火災灌救不易，目前火勢還在延燒，尚未撲滅，至於起火原因，因近日天候乾燥，起火點又是大片竹林、草生地，林管處研判人為引火造成機率大。

嘉義縣阿里山鄉109、110林班地傳失火，燃燒面積達0.4公頃，目前正在全力撲滅中。（嘉義林管處提供∕呂妍庭攝）

阿里山國家風景區管理處設於番路鄉牛埔仔大草原的24小時即時影像攝影機，今天凌晨1點50分至1點55分曾拍到巨大火球畫過天空。（阿里山國家風景區管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

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