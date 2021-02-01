文山和福龍國小17位畢業生在寺廟吃便當。（文山國小提供／羅浚濱新竹傳真）

文山和福龍國小17位畢業生參拜祈福疫情退散，並感謝廟方協助。（文山國小提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣文山和福龍國小17位畢業生，帶著客家獅、北管與口琴，由老師陪同搭火車和徒步展開3天2夜環島巡演，學生們「以工換宿」住寺廟，在各寺廟和景點展現所學才藝，以熱情的客家獅，祈福台灣疫情早日退散，成就一趟與眾不同的畢旅。

縣長楊文科指出，他很重視客家文化推廣，成立新竹縣推動客語及客家文化執行小組，把推廣客語從「點」擴大到「線和面」，看到小學畢業生們把客家獅帶到外地交流的畢旅，傳遞社會正能量，相當有意義。

帶隊的文山國小校長王恭志，年輕時曾是陸軍步兵排長，深知長程徒步最能訓練耐力和毅力，選擇背包客模式的畢業旅行，由同學們討論搭火車和徒步的旅行計畫，餓了吃便當，渴了喝開水，晚上則以工換宿住寺廟，全程用最精簡的經費，帶著客家獅、北管與口琴等裝備，徒步參訪廟宇。

王恭志說，徒步環島畢業旅行今年是第7年，有該校14名畢業生和福龍國小3名畢業生參加，上月18日出發陸續拜訪台南孔廟、城隍廟、高雄左營啟明堂和三鳳宮，學生們在啟明堂和三鳳宮表演客家獅，和廟方交流客家文化，也為台灣日趨嚴峻的疫情祈福。

文山國小畢業生陳柏睿說，這樣的畢旅雖然很累，但非常有意義，很高興能在三鳳宮演出客家獅和北管，希望祥獅熱鬧的表演，能讓台灣疫情消散，大家都平安健康。

福龍國小畢業生高莫緹說，這趟旅行很鐵腿，讓人印象深刻，肯定是獨一無二的美好回憶。文山國小畢業生林鈞捷說，晚上在愛河邊吹口琴，有一種很奇妙的感覺，雖然走路走到腳很痠，但是覺得很值得，有機會的話還想再去一次。

(中時 )