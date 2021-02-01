疫情影響，花蓮勝安宮將取消已連辦44年的元宵燈謎系列活動，並不提供平安餐服務。（羅亦晽攝）

眼見農曆年節即將到來，屆時不少民眾會前往廟宇求平安、賞元宵花燈，不過近日疫情嚴峻，北部醫院醫生、護理師接連染疫，花蓮勝安宮今天趕緊宣布取消已連辦44年的元宵燈謎系列活動，知名「天公廟」新城保安宮也取消迎媽祖遶境、祝壽團拜及祝壽平安粥等活動。

勝安宮主委黃永裕表示，經宮廟管理委員們討論後，決定取消往年熱門的元宵節燈謎晚會外，當天亦不提供平安餐及施放煙火，不過牛年主題燈、參賽花燈及平安橋仍可開放民眾自由參觀，此外農曆二月文昌學子祈福活動今年也一同取消。

勝安宮也配合決議配合中央疫情指揮中心及花蓮縣府政策，調整相關易造成群聚且無法實名管制的活動，初一淩晨開宮門僅由開門工作人員入內參與團拜，其餘參拜人員皆須再殿外參拜，初六信徒回娘家僅執行團拜，廟方不提供點心。

已有116年歷史的「天公廟」新城保安宮，今年也因疫情取消初八迎媽祖遶境活動、友宮祝壽團拜以及萬人平安粥活動，及初九天公生的夜市擺攤活動。（羅亦晽攝）

已有116年歷史的新城保安宮，因香火鼎盛、靈驗，每年從大年初八晚上起，便陸續湧入全台逾萬名香客參拜，慶祝初九天公生，今年也因疫情取消初八迎媽祖遶境活動、友宮祝壽團拜以及萬人平安粥活動，不過民眾在早上8點至上午11點，仍可自由祝壽參拜。

針對初九當天會有很多攤販在保安宮外擺攤，保安宮總幹事吳文卿說，夜市部分已經取消，不過拜天公的儀式仍會辦裡，屆時除了要求須配戴口罩外，將會在門口設置紅外線電子量測儀量測體溫，並準備大量酒精，供民眾消毒使用。此外，為有效分散群聚人潮，明天開始，宮廟將延長到晚上8點，開放民眾提前點光明燈求平安。

(中時 )