去年3月甫出獄的林姓男子，在網路上結識被害女子，兩人相約南港一間精品旅館，女子一進門發現燈光昏暗，隨即被不明物體抵住腰部，威脅「你配合就好，我不會傷害你」，隨即遭林男性侵，事後林為了能順利離去，要求被害女子在廁所內從1數到100才能離開，士林地檢署偵結，依強制性交罪提起公訴。

曾因毒品案遭判刑的林男，去年3月3日剛出獄，在網路上結識被害女子，去年11月10日相約在南港重陽路一間精品旅館，趁女子剛進門，立即以不明物品抵住後腰，控制女子的行動，強迫女子幫他口交、性交，監視器拍下女子受困房間約2小時。

女子一進門就被物品抵住腰部，遭侵犯過程讓女子心生畏懼，林男得逞後，還喝令女子進入廁所，從1數到100才可以離開，並帶走女子放在桌上的包包、皮夾、身分證、提款卡以及1包香菸。被害女子脫困後，立即到警局報案，友人證稱，女子第一時間神色慌張，一直在哭。

警方獲報後，凌晨在南港研究院路剛好攔查到林的機車，並從置物箱內發現女子的證件，隨即將林帶回警局，檢警調查，林曾在20年前以相同手法犯案，竊盜部分依累犯規定，建請法院加重其刑，另因警查獲並未扣得「凶器」，無法認定林對女子施以強暴、脅迫行為，僅依強制性交等罪起訴。

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(中時 )