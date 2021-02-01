因應本土新冠肺炎疫情升溫，以及年假南來北往頻繁，高市衛生局今（1）日宣布，自2月2日起高市12家指定隔離醫院病房區加強管制，包括高醫、高雄榮總、高雄長庚等全面禁止探病，並且要求落實高市各醫院「非病房區」相關感染管制措施。

衛生局指出，這12家隔離醫院包括：高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、高雄長庚紀念醫院、市立民生醫院、國軍高雄總醫院、阮綜合醫院、健仁醫院、市立小港醫院、市立聯合醫院、國軍高雄總醫院左營分院、義大醫院、部立旗山醫院禁止探病。

衛生局要求落實本市各醫院非病房區感染管制工作如下：聯外排班計程車、公車加強酒精等防疫措施；門診、檢查診預約時間精準掌握，避免候診暴露時間過長；門診、檢查診區域範圍應頻繁清消，專人負責每30分鐘至少ㄧ次，清消範圍桌、椅平面、門把等。

針對落實醫療院所等候區，全程戴口罩、勿飲食。禁止設置公用文具或飲水機，若有需要，由醫療機構工作人員協助。等候區方面，如批價、掛號、領藥、住出院等，應比照門診、檢查區域清消管制。

空調系統方面，對外循環頻率應再提升，儘可能開窗對外通風。等候區應廣設設置消毒乾洗手，方便落實手部清消。高雄市嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心黃志中副指揮官呼籲，請民眾避免除主治醫師特許外非必要探視，建議以視訊或電話方式替代實地探視。

(中時 )