超商雙雄—統一超(2912)7-ELEVEN及全家便利商店(5903)搶攻特色門市及複合店商機，其中統一超本限定直送的寶可夢主題店、首家SNOOPY主題店及南投清境農場「OPEN！小瑞士花園」，讓農曆年假期間民眾出遊不僅可以到門市就近補給並刷IG美照；全家便利商店主打智能化的自助洗衣複合店，今年冬季因天氣低溫且潮濕，使用頻率較前期高出約10%。

超商雙雄持續拓展業務範圍，推出各式主題特色門市或複合店助攻業績，台北板橋-寶可夢主題店：7-ELEVEN與寶可夢公司共同推出7ELEVEN府中門市「寶可夢主題店」於今(1)日限定登場，門市設計由日本寶可夢公司親自操刀，以粉絲最愛的3D寶可夢結合卡牌為主題店外柱子使用3D極巨化寶可夢圖像，讓粉絲在遠處一眼就能看到店鋪位置，入門兩側牆面及設置超大打卡牆，共有808隻寶可夢設計其中，滿足粉絲蒐集慾望；在座位區部分，桌子使用不同的寶可夢影子作為設計並展示了歷代值得收藏的卡牌，椅子更是以不同的精靈球呈現，抬頭還能看見最強的寶可夢-無極汰那；除此之外店內更引進了目前最熱門的Pokemon Ga-Ole及Switch機台讓粉絲可以沈浸在寶可夢的世界當中，寶可夢大師快衝一波。

統一超表示，除寶可夢主題店，統一超7-ELEVEN台南及高雄SNOOPY史努比主題店、南投清境「OPEN！小瑞士花園」，以及設在台南奇美博物館內、台南首家COLD STONE複合店—7-ELEVEN奇美博門市E複合店均可讓農曆年假期間民眾出遊到門市就近補給並刷IG美照。

看好租屋族與小家庭對自助洗衣的需求日增，全家便利商店於2019年首創推出自助洗衣複合店，主打智能化、自動化與差異化的自助洗衣，消費者只要透過「全家」APP就可以免空等、免投幣、免投皂，輕鬆省力的完成洗衣任務。

目前全家便利商店全台共有12間自助洗衣複合店，擴展到北中南各地；據觀察指出，自推出自助洗衣服務以來，每逢雨天以及冬季衣物不易曬乾時為來客高峰，恰好與便利商店以晴天和夏季為業績高峰具有互補性，業績及來客數平均較一般店舖高出20%到30%，今年冬季因天氣低溫且潮濕，使用頻率較前期高出約1成。

全家便利商店表示，因應春節來臨，許多人開始大掃除清洗家中衣物、大型寢具、窗簾等，「全家」自助洗衣複合店即日起至4月25日於限定店舖推出電子集章優惠活動，凡會員洗衣1次或是洗加烘1次即可累1點，集滿5點就可二擇一兌換「中型洗加烘」免費乙次或「大型洗加烘」優惠價，此外，長期於「全家」會員APP推出洗衣點加金優惠活動，使用會員點數1000點加價80元起就可換購洗衣服務。

(時報資訊)