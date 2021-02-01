集保結算所舉辦的「2021台灣ESG及責任投資論壇」於1月27日登場，邀集重量級專家與會，針對環境、社會與公司治理（ESG）議題進行全方位探討。今年雖因疫情而移師線上舉行，仍吸引逾400家發行公司、50家投資機構共逾千人參與，獲得各界高度肯定。

金管會主委黃天牧強調ESG已成國際潮流，將持續強化責任投資及ESG市場機制，包括公布「公司治理3.0－永續發展藍圖」計畫，資訊充分揭露、落實機構投資人盡職治理守則、推出永續版平台、鼓勵外資與國際投票顧問機構與國內上市櫃公司相互溝通、創造多贏。

集保董事長林修銘表示，全球永續投資金額步步走高，去年第三季達1.2兆美元，其中台灣表現突出、居亞洲永續投資資金淨流入之冠。為促使台灣和ESG進一步接軌，集保特別與富時、ISS、Sustainalytics、MSCI等4大國際機構合作，創建全新ESG平台。

林修銘指出，未來除了在平台基礎上提供相關資訊外，希望能更強化公發公司、投資機構與研究機構等社群交流功能，藉由無障礙的溝通對話，將ESG的理念與評分納入企業政策，有效確實地執行並揭露相關資訊。

林修銘也期待，投資機構運用相關資訊在其策略投資，更期待如顧問諮詢、會計等第三方機構，能利用該平台創造更多的ESG的實踐與應用，帶動台灣ESG生態系發展。

全球最大基金公司之一的富達國際、歐洲最大ESG研究機構Sustainalytics代表，此次論壇中皆分享ESG在國際上已成為投資量化指標。富達近年更自行建置評分模型，協助投資團隊分析師針對研究企業的業務內容與ESG作為，進行整合性分析。

而此次應邀參與論壇的ISS及Glass Lewis二大國際投票顧問機構則強調，ESG風險管理將成為股東會及董事會重要議題，若公司有重大缺失，將可能影響投票顧問機構對相關董事連任的支持。

集保表示，今年將持續推動塑造台灣永續與責任投資社群，並成為連接全球和國內投資機構、投票顧問機構、ESG研究機構和發行公司的樞紐，以促進台灣的永續與責任投資實踐。

(時報資訊)