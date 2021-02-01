資深媒體人趙少康近日申請回復國民黨籍，上午也表示高雄市前市長韓國瑜去年9月力勸他選黨主席，但他有沒有資格選主席，要看現任黨主席江啟臣。國民黨發言人盧宸緯指出，根據國民黨規定，必須回復黨籍滿1年，且具中評委或中央委員身分等兩項要件，才能競選黨主席。

盧宸緯說，根據109年中國國民黨主席補選作業細則第4、5條規定，候選人必須具有「選舉人資格」，包括必須入黨滿1年，且曾任中評委或中央委員。此外，根據黨主席選舉辦法，原本還規定必須經具黨權的黨員連署3％以上，但這條規定在去年9月全代會時，為擴大參與而修掉了。

至於趙少康若獲聘中評委，是否「有助」參選黨主席？盧宸緯說，中評委由黨主席聘請，提經全國代表大會通過或追認，即使趙少康獲聘中評委，之後再於全代會追認，但仍有回復黨籍滿1年的規定，才能參選黨主席。

據悉，今年的國民黨主席選舉作業細則預計4月出爐、5月公告、7 月投票，全代會預計9月初舉行。至於中常會是否可能更改作業細則讓趙少康參選？盧宸緯指出，作業細則原則上不得踰越選舉辦法，而選舉辦法必須送中常會通過再送到全代會核備，以今年時程來看無法趕上。

關於今年選舉時程的規劃，黨務人士解釋，往往全代會都在8月底、9 月初舉行，今年因碰到國民黨提出2項公投預計在8月28日舉行，為避免全代會與推動公投強碰，全代會安排在公投之後，預計9月召開，屆時新任黨主席早已出爐。

(中時 )