印度與美國將於下週在印度拉吉斯坦省舉行大規模陸軍聯合軍演，這是美國總統拜登執政後，印度首次與印太戰略最重要夥伴進行軍演，重申印、美對印太地區的安全承諾。

印度時報（Times of India）今天引述未具名印度官員說，印、美兩國部隊將於8到21日在拉吉斯坦省（Rajasthan）馬哈揚演習場（Mahajan Field Firing）舉行名為「戰爭準備」（Yudh Abhyas）的聯合軍演。

這名官員指出，這場印、美聯合軍演是拜登政府上台後雙方首次軍演，等於再次強調印、美在國防合作持續上升的軌跡，且在美國民主黨與共和黨兩黨中都獲得支持。

官員透露，美國將派遣旅總部及駐紮夏威夷基地的史垂克旅級戰鬥小組（Stryker Brigade Combat Team）250人參與這次印美聯合軍演，印度陸軍則由駐紮查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）的旅總部率輕步兵一個營參加演習。

一名印度官員說，這場聯合軍演的目的是進一步加強印、美雙方在半城鎮、半沙漠地區操作攻擊直升機和步兵戰車執行反恐行動的相互協調。

面對中國不斷在台海、東海、南海和中印邊境採取軍事行動和侵略性的挑釁行為，印度與美國、日本、澳洲組成四方安全對話，目的在維護印度太平洋地區的安全與穩定，所有成員國去年11月更首次全員參加第24屆馬拉巴（Malabar）海上聯合軍演。

在「戰爭準備」聯合軍演後，印、美特種部隊還將於3月舉行代號「普拉哈爾」（Vajra Prahar）陸戰聯合軍演。

印度也曾於1月14到27日派遣P-8I「海神式」巡邏機（P-8I Poseidon）和其他軍事人員，在關島與美國、日本、澳洲和加拿大舉行「海龍』（Sea Dragon）反潛聯合軍演，目的是強化夥伴國家之間軍隊處理「區域突發事件」的協調性。

隨著印度與中國部隊去年5月初起在拉達克東部發生迄今無法解決的軍事對峙與衝突，印度與夥伴國家不斷舉行聯合軍演，目的都在警告中國；尤其是四方安全對話所有國家在3個月內已連續參與兩場大規模聯合軍演，專家認為，這是向中國展示4國重申對支持自由、開放、包容印太地區及基於規則國際秩序的重要承諾。

美國新任國務卿布林肯（Antony J. Blinken）、新任國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）上週與印度外長、防長和國安顧問會談時，都傳達繼續推動美國前總統川普政府提出的印太戰略。

印度官員強調，拜登政府對中國的整體政策當然會更加細緻，但印、美間的國防合作將繼續成為兩國戰略夥伴關係的主要推動力。

(中央社)