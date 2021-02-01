新冠肺炎疫情升溫，案863一家7口有6人確診，台北市副市長黃珊珊1日表示，北市在考慮往後居家隔離是否不要在家裡，才不會發生一家人感染問題。

黃珊珊今主持北市警察局卸、新任分局長、大隊長聯合佈達交接典禮，面對疫情緊繃，確診個案曾造訪九份老街，北市是否有其他防疫措施，黃指出，民眾每次外出有做好防護、自主健康管理，應該不用這麼擔心，不過，看到其他縣市居家隔離人數突然爆量，北市反思該怎麼因應，預計會再調整檢疫所功能。

她說，案863一家7口有6人確診，個案被匡列也有居家隔離，但隔離環境或許沒辦法做到非常好，如果有可以隔離的處處，可能會比較好，因此北市府考慮以後居家隔離不要在家裡，才不會發生一家人感染的問題。

至於桃園第2家醫院發生院內感染，外界不斷猜測是哪一家，黃珊珊認為，資訊公開可讓民眾不要猜疑，可能對於曾去過醫院的民眾比較好，但也可能擔心大家恐慌，她強調，大家做好防護就不用這麼緊張。

面對將登場的台北動漫節，黃珊珊說明，中央並沒有要求停辦大型活動，北市也不用特別慌亂，活動都有採取實名制、人流管制、總量管制，民眾參與活動就做好防護、保持一定社交距離。

(中時 )