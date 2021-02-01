林奇宏表示，外界常將大學視為「象牙塔」，他將帶領陽明交大回應社會期許，培養引領未來人才。（鄧博仁攝）

陽明大學與交通大學合併為「國立陽明交通大學」，今天在台北及新竹校區分別舉行揭牌儀式，進入新階段。陽明交大首任校長林奇宏表示，將在上任100天內，整合雙方師生對新學校的認同，並提出一份具10年展望前景的3年計畫藍圖。

林奇宏今天上午接受教育部的聘書後，隨即趕赴台北陽明校區參加揭牌典禮，包含副總統賴清德、前副總統陳建仁、宏碁創辦人施振榮等人出席；之後，他又趕往新竹光復校區參加另一場揭牌典禮，新竹市市長林智堅、新竹縣縣長楊文科、前教育部長曾志朗等人出席。

在台北陽明校區的揭牌典禮中，賴清德表示，陽明、交大都是國內首屈一指的學府，因此合併案引起社會非常大的關注。不過他也提醒，兩校有文化有差異，結婚後要面臨日常的柴米油鹽醬醋茶，如何合作走出新道路才是學問。

賴清德表示，在兩校合併過程中，交大不要名、不要利，比如新校名讓陽明擺在前面，這是不要名，但也讓交大成為成為陽光明亮的交通大學；交大也不要利，因為教育部之後會逐年給陽明交大30億元，而多數經費要用在陽明大學。

林奇宏則表示，陽明交大合校經歷了超過20個寒暑，他有幸能擔任合校後的首任校長，感覺肩頭上的擔子無比沉重，但有信心在師生校友共同努力下，本著「以人為本、科學為基、科技為用、產業為體」的信念，一棒接一棒，堅定地朝目標邁進。

林奇宏說，合校初期最迫切的任務將是整合雙方對新學校的認同，因此將啟動「一樹百穫計畫」，針對各項議題如新穎教學、科技趨勢、大學社會責任，乃至校歌校徽、校園美學等，邀集師生與海內外校友共同腦力激盪，在100天後提出一份具有共識基礎的合校願景，也就是一份具10年展望前景的3年計畫藍圖。

林奇宏也提到，「國立陽明交通大學」的校銜名牌於陽明校區和交大校區字體略有不同，這是因為保留了兩校原校牌的「集字」字體，希望藉由大家將對於過去的緬懷作為合校初期的黏著劑，於合校之初尊重原來的傳統，保留過去的某些記憶，以利逐步融合。

再以校徽為例，陽明交大將暫時以中英文字之「NYCU」或「國立陽明交通大學」作為識別，將設計交付專業，將歧見或認知差異以智慧與包容來逐步化解。新團隊的重要責任之一就是在最短時間內讓師生、校友認同新學校。

(中時 )