資深媒體人趙少康將重返國民黨，並透露有意參選黨主席。對此，趙少康過去待過的新黨也發表聲明，新黨聲明指出，期盼趙少康能將「新黨精神」帶回國民黨，以不負新黨支持者對新黨信念的堅持。

新黨肯定趙少康所說的，當前台灣亂臣賊子、牛鬼蛇神眾多，在野黨應更有力量反擊不顧民意的執政黨。新黨長期大公無私、為國舉才，過往優秀人才回國民黨、為中華民國盡力，為新黨樂見。

新黨期盼趙少康能將「新黨精神」帶回國民黨，以不負新黨支持者對新黨信念的堅持。主張自己是個中國人、認同兩岸經由九二共識、對等談判走向和平統一；照顧中小企業、中下階層、中低收入戶，落實小市民的代言人。

新黨表示，過往少數人士所污衊造謠趙少康等勢力要滲透搶奪新黨的謠言，不攻自破。新黨樂見國民黨成為一個更有戰鬥力的「中國國民黨」。當前新黨仍在台灣堅守北極星的角色，雖然小，但堅信星星之火，可以燎原。

(中時 )