味全龍今年終於要站上一軍舞台，今日在斗六球場進行開訓儀式，最受矚目的便是本季最高薪投手王維中，他被總教練葉君璋點名會是開幕戰先發人選，王維中在熱身賽就會出賽，全力準備開幕，而他的新球季目標不改耍帥個性，寫下「在我面前就沒人帥的起來。」

王維中是去年「龍狀元」，也是球隊最有資歷的先發投手，總教練葉君璋點名他是重要開幕戰先發的不二人選，「王維中只要身體健康就會是開幕戰先發，機率有90%。」至於是3月14日客場對統一獅的一軍首戰，還是3月26日在天母球場的主場開幕戰先發，葉總表示「兩戰都有機會」。

王維中已經進牛棚練習，本周則要開始Live BP（實戰投打練習），接下來自辦賽也會登板，將會是王維中首度對戰各隊一軍打線，對於開幕戰王維中也相當期待，「第一場很重要，朝開幕先發準備。」

此外王維中不改調皮個性，在新球季目標上面寫下「在我面前就沒人帥的起來」相當搶眼，他笑說想跟別人寫的不一樣，「希望新球季表現好一點，只要表現好都會很帥。」

(中時 )