將在2月3日點燈，一直到2月10日，每天上午8點至下午5點，歡迎全國民眾一同共襄盛舉，提早感受年節氣息。(吳建輝攝)

市集所販售的蔬果，都是現採現賣，都擁有產銷履歷認證，新鮮健康，產地價格又便宜，像是青花菜一顆才40元、高麗菜65元、袖珍菇一包也只要50元。(吳建輝攝)

彰化縣社頭鄉農會積極輔導在地青農，為了宣傳青農所栽種的優質農特產，特別在農曆年前舉辦一連７天的「青農市集呷美食」活動，現場更拉起長達140公尺的燈籠海，除了讓民眾提早感受年節氣氛外，還能品嘗、購買在地青農所栽種的各式農特產。

「青農市集呷美食」活動，將從從2月4號開始，一連7天至2月10號，活動現場布置成年貨大街的模樣，高掛的燈籠，紅通通的燈飾，集結社頭在地超過10位的青農朋友，販售各式自產自銷的農特產，像是小番茄、小黃瓜、高麗菜、白蘿蔔、青花菜、菇等等，重點價格都相當便宜。

青農聯誼會副會長蕭家宏表示，市集所販售的蔬果，都是現採現賣，都擁有產銷履歷認證，新鮮健康，產地價格又便宜，像是青花菜一顆才40、高麗菜65、袖珍菇一包也只要50；青農鄭惠真說，他們以自然農法種植蔬果，冬季芭樂目前正好吃，歡迎民眾到社頭農會選購。

社頭農會總幹事蕭浚二說，青農所生產的農產品，品質都相當優質，他們缺乏的是行銷通路，因此農會特別舉辦市集，邀集在地青農到農會前，以年貨大街的形式舉辦，還請來書法家現場揮毫，贈送春聯，將在2月3日點燈，一直到2月10日，每天上午8點至下午5點，歡迎全國民眾一同共襄盛舉，提早感受年節氣息。

(中時 )