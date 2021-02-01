新竹縣衛生局目前有9990劑公費流感疫苗，給6歲以上幼童和成人施打。（羅浚濱攝）

發燒症狀很容易和新冠肺炎產生聯想，中央疫情指揮中心宣布，1月30日起擴大接種公費流感疫苗的對象，新竹縣衛生局長殷東成指新增19到49歲無高危險群的青壯年可免費接種，目前新竹縣有近萬劑流感疫苗，6個月以上幼童及成年人可就近到合約醫療院所接種，守護自己也保護珍愛的家人。

縣衛生局指出，去年10月5日施打的公費流感疫苗，對象是6個月以上到18歲及50歲以上民眾，19到49歲除極少高危險群外，都不列為免費接種對象。

衛生局統計，公費流感疫苗施打迄今，有14萬0156人接種，施打率為24.6％，由於新冠肺炎疫情影響，被排除公費施打的民眾則自費接種，衛生局無法統計人數和施打率。

殷東成表示，1月25日中央再配發Flublok四價流感疫苗8310劑，目前共有9990劑公費流感疫苗，中央並開放19到49歲不是高危險群的民眾可免費接種，疫苗打完為止。

衛生局指有意願施打的民眾要攜帶健保卡、身分證，國小以下學童則帶兒童健康手冊，可就近至13鄉鎮市衛生所、52家合約醫療院所或社區接種站接種，記得施打流感疫苗前，先向醫療院所預約，若無法預約需現場掛號，請先電話洽詢，若有任何疑問，可逕洽各衛生所或衛生局防疫專線5511287。

(中時 )