資深媒體人趙少康將重返國民黨，並透露有意參選國民黨主席，不過趙即便回國民黨也不具參選資格，是否有資格將由國民黨主席江啟臣來決定。對此，國民黨立委林為洲則表態，他歡迎趙少康參選黨主席，讓黨員多一個不錯的選擇。但同時他也反對改變現有規定，讓原來不能參選的趙少康，可以參選黨主席。

林為洲說，當年讓前高雄市長韓國瑜「被動參選」，國民黨還頒「榮譽黨員」給鴻海創辦人郭台銘參選，因人設事，造成混亂，害了當事人，也害了黨，教訓還不夠嗎？談改革，先建立法治、透明的制度吧。

國民黨立委陳以信則認為，趙要回國民黨是振奮人心的好消息，當年趙離開國民黨時，國民黨執政國會大過半，他選擇離開創辦新黨，其實有骨氣。現在國民黨在野多年，國會只有三分之一，這種艱困時候他願意回國民黨，其實有義氣。

陳以信說，趙少康當年他是政治金童，成立新國民黨連線推動改革，陳以信則還在唸高中，已受到感動。現在國家再陷威權困境，黨內改革亟待向前，趙少康願意回來共同奮鬥，「再次激勵我心令人感動。」

陳以信認為，畢竟國民黨改革的目的，就是要贏得民心重返執政，而重返執政的唯一目的，就是要保衛台灣、鞏固中華民國，只要有此信念就是我黨同志，海納百川故能成其大，只有能納百川、百家爭鳴、百花齊放的國民黨，才是充滿年輕活力令國人期待的國民黨，「歡迎少康哥回家！未來我們一起努力！」

(中時 )