盛群(6202)今(1)日舉辦法人說明會，面對全球晶圓拉警報，為反映成本，盛群將4月1日起所有IC出貨漲價15%，這是盛群有史以來針對產品線「全面調漲」。

全球晶圓產能大緊張，副總蔡榮宗表示，上半年確定晶圓可以供應訂單100%，晶圓廠也承諾盛群，將提供不少於去年的產能，加上盛群已經提前向大陸廠布局，所以整體晶圓量有增加，盛群在台灣晶圓廠主要是聯電(2303)，但訂單依舊大於產能，訂單還是很滿，甚至有些下單已經到2022年，其中包含國際大廠飛利浦，客戶也同意將提前下訂金。

蔡榮宗表示，晶圓、封裝等產能已經出現過二波漲價，第一波是今年1月、第二波預計在3月，盛群為反映晶圓成本上漲，也決議4月1日起所有IC出貨漲價15%，這可以說是盛群的第二波漲價，第一次漲價是針對低毛利的產品，是在去年第四季時，但全面調整則是盛群有史以來第一次。

展望第一季，盛群營收有機會相較去年同期有兩位數成長，可望挑戰歷史同期新高，也看到大陸客戶也都有提前拉貨到1月，但後續疫情還是最關鍵的議題。

蔡榮宗表示，預估今年盛群比較看好的產品有消防相關的安防以及BLDC(直流無刷馬達)；盛群在安防領域布局很久，目前客戶已經陸續取得認證，開始慢慢貢獻，看好今年將繼續發酵，由目前訂單和客戶狀況來看，有機會相較去年倍數成長，從去年的2600萬套成長到5000萬套；至於BLDC(直流無刷馬達)，也看好終端產品陸續導入下，有機會從2020年的1100萬套倍數成長到超過2000萬套。

因為疫情關係，盛群去年健康量測整體出貨9700萬顆、年成長139%，其中額(耳)溫槍就出貨達3000萬顆，相較2019年的200萬顆大幅成長，展望今年，由於去年已經大量出貨，今年應該會出現衰退，可能衰退達1成，但因為額(耳)溫槍屬於低毛利率產品，因此，對公司產品結構反而更健康。

法人也看好，有鑑於盛群今年的漲價效應 今年全年營收有機會成長達2成之多。

另外，小米是盛群客戶，由於日前美國國防部將小米列入相關清單，定位在「中國軍方公司」，小米對美國國防部和美國財政部提起訴訟，蔡榮宗表示，由於出貨小米的都是屬於消費性電子，所以不受影響。

(時報資訊)