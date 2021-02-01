看好戲配好茶，傳統的文化記憶傳承給下一代。（中華華人茶文化協會提供／盧金足台中傳真）

曾盛極一時的布袋戲角色史艷文、劉三、哈麥二齒、藏鏡人紛紛登場演出。（中華華人茶文化協會提供／盧金足台中傳真）

中華華人茶文化協會在三級古蹟張家祖廟舉辦別開生面的茶會，將布袋戲與茶席結合，用辦桌的方式來擺設茶席，一邊看戲一邊品茗，不僅趣味十足，更讓人彷彿走進時光隧道。

曾盛極一時的布袋戲角色史艷文、劉三、哈麥二齒、藏鏡人紛紛登場演出「史艷文傳奇~論茶道」，藉由這齣戲回味童年，也在戲中穿插介紹中國十大名茶之一的大紅袍的由來。

出席的來賓看的津津有味，品茗大紅袍、高山茶、凍頂紅韻、台灣野生山茶等茶品。

早期的戲曲文化就是從茶館、茶園裡品茗吃點心發展出來的。一邊喝茶、看戲，不僅滿足了娛樂和會友需求，也兼具文化和社會功能。看好戲配好茶，傳統的文化記憶傳承給下一代。

茶會安排古早味點心小吃攤，杏仁茶配油條，麵茶，烤香腸等廟口常見的古早味，設計用舊台幣購買。

有趣的是，會場用舊台幣來買小吃，但店家的標價都是新台幣，所以一碗杏仁茶要二萬元，吸引大家話當年，走過通貨膨脹的過去，更加珍惜現在經際穩定的環境。

戲中有茶，茶中看戲，走過從前，展望未來，這場「下午的一齣戲茶會」別有滋味。

(中時 )