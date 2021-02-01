中華華人茶文化協會在三級古蹟張家祖廟舉辦別開生面的茶會，將布袋戲與茶席結合，用辦桌的方式來擺設茶席，一邊看戲一邊品茗，不僅趣味十足，更讓人彷彿走進時光隧道。
曾盛極一時的布袋戲角色史艷文、劉三、哈麥二齒、藏鏡人紛紛登場演出「史艷文傳奇~論茶道」，藉由這齣戲回味童年，也在戲中穿插介紹中國十大名茶之一的大紅袍的由來。
出席的來賓看的津津有味，品茗大紅袍、高山茶、凍頂紅韻、台灣野生山茶等茶品。
早期的戲曲文化就是從茶館、茶園裡品茗吃點心發展出來的。一邊喝茶、看戲，不僅滿足了娛樂和會友需求，也兼具文化和社會功能。看好戲配好茶，傳統的文化記憶傳承給下一代。
茶會安排古早味點心小吃攤，杏仁茶配油條，麵茶，烤香腸等廟口常見的古早味，設計用舊台幣購買。
有趣的是，會場用舊台幣來買小吃，但店家的標價都是新台幣，所以一碗杏仁茶要二萬元，吸引大家話當年，走過通貨膨脹的過去，更加珍惜現在經際穩定的環境。
戲中有茶，茶中看戲，走過從前，展望未來，這場「下午的一齣戲茶會」別有滋味。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。