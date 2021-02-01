資深媒體人趙少康申請回復國民黨籍，上午還表示「我有沒有資格選主席，要看現任黨主席江啟臣」，引起外界熱議趙是否爭取選黨主席，甚至參選總統，國民黨務人士則指出，趙果然高手，一出手就引起各方關注，重要的是趙願意重回國民黨，代表江啟臣帶領國民黨近一年的表現，是趙可以認同的；趙要不要選黨主席都有相關規定可循，並非重點，重點是趙未來會是國民黨的活棋，無論2022縣市長或2024 立委或不分區立委。

黨務人士說，過去趙少康對國民黨非常失望，尤其前主席吳敦義時期，但如今吳已卸任且不再能左右黨務，而且趙提出「台美復交」、「促美軍協防台灣」等建議，都經國民黨立院黨團提出，趙認為國民黨願接受他的建議，加上國民黨近期在江啟臣帶領下，與民進黨在萊豬等各項議題攻防，展現不同的氣勢，趙也能認同，在雙方都有意願下，從而促成趙願意回復黨籍。

該人士指出，在站國民黨立場，當然歡迎趙回國民黨，程序上不會有問題，國民黨也感謝趙願意在這時候回來，加強黨的整體戰力，至於要不要選黨主席不是黨中央考慮的重點，「江啟臣也沒說非選連任不可」，以後黨中央未必是江領導，但無論誰是黨主席，趙未來絕對是很好的活棋，不論是2022縣市長或2024立委或不分區立委。

黨務人士也指出，趙少康回來國民黨，除了強化戰力，也可提昇黨的整體形象，部分中常委、中央委員的形象的確有爭議，甚至太爛了，有人願回來提昇整體，不是好事嗎？

該人士指出，有人覺得國民黨決策脫離民意，就是因為國會成員、世代優秀人才、民間意見領袖等三部分參與不夠深，趙就屬於民間意見領袖，未來國民黨仍須強化延攬三個領域的人士進入國民黨。

(中時 )