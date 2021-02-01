林大哥（中）拿著紅包給臥床的林阿嬤。（張毓翎攝）

信吉電視台副總經理袁怡雯（中）擔任送禮大使，送上紅包和年禮。（張毓翎攝）

嘉義縣林阿嬤14年前中風退化成植物人，二兒子因而辭去工作返鄉照顧媽媽，即使生活困苦，多依賴社福團體救助，他依舊無微不至細心照料。創世基金會與華山基金會、人安策略聯盟過年前照慣例舉辦「寒士吃飽30」，為了顧媽媽，他無法出遠門，一直婉拒邀請；今年因疫情，改採「送禮到家」，1日來到林阿嬤住家，許久未包紅包給媽媽的林大哥拿著紅包和年禮，含淚謝謝社會的溫暖。

新港鄉月眉村89歲的林阿嬤，14年前因中風成了植物人，林大哥從屏東搬回嘉義老家，全職照顧臥床媽媽，幾乎沒時間能出外打零工，這幾年家庭經濟狀況不是很好，母子2人住在老舊、年久失修的三合院多年，創世多次欲協助連結資源修繕，林大哥都婉拒說「想靠自己」，應將資源留給更需要的家庭。

林阿嬤房間窄小，無法放置電動床，平時睡在木板床上，林大哥每天定時幫她翻身、用毛巾擦拭身體，林阿嬤身上沒有任何類似褥瘡的傷口，身體狀況相當穩定。創世基金會到宅服務團隊，每月定期到林阿嬤家中幫她洗澡，居服員會特別稱讚林大哥對媽媽的用心。

創世基金會嘉義分院院長蕭伃雯說，連續31年的「寒士吃飽30」，今年因疫情改採「送禮到家」，嘉義地區將送出1000份給植物人家庭、寒士及清寒長輩等，首站在林阿嬤家，由信吉電視台副總經理袁怡雯擔任送禮大使，送上紅包和年禮。

林大哥說，以前除夕圍爐手足都會返鄉吃個飯，但現在大家較少回家，頂多回來看一下媽媽就離開了，通常年節期間，家裡只剩他和媽媽2人，平時開銷吃緊，很謝謝社會大眾的溫暖，讓他們母子倆平安好過年。

(中時 )