緬甸軍方1日發動政變，羈押實質領袖翁山蘇姬等人，宣布全國進入緊急狀態，接下來將由軍方掌權一年。

諾貝爾和平獎翁山蘇姬遭逮！緬甸傳軍方政變

緬甸軍方今（1）日發動政變，除了證實羈押實質領袖翁山蘇姬等執政黨高層外，更宣布全國進入緊急狀態，國家權力將移交軍方，由軍方掌權一年，對此，英國廣播公司（BBC）評論緬甸軍方行事「魯莽」，已置緬甸於危險道路之中。

緬甸軍方今日清晨突然發動突襲，羈押緬甸實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）、總統溫敏（Win Myint）以及多名執政黨「全國民主聯盟」（National League for Democracy，全民盟）等黨內高層，軍方指此舉是因應去年11月的大選舞弊狀況。緬甸軍方隨後宣布全國即起進入緊急狀態，副總統U Myint Swe被任命為代理副總統，不過國家權力將移交給國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing），由軍方掌權一年。

緬甸軍方發動政變引發國際社會同聲譴責，美國、澳洲等各國呼籲軍方尊重法治、盡快放人，華府指出反對任何改變最近選舉結果、或是任何阻礙緬甸民主過渡的企圖。

針對緬甸軍方發動政變，BBC東南亞特派員海德（Jonathan Head）撰文評論批評軍方的行動「魯莽」，「置緬甸於非常危險道路之中」，而且明顯違反《憲法》，軍方上周六才承諾將會遵守《憲法》。

海德指出，緬甸軍方發動政變的時間點相當容易理解，去年11月大選以來的新國會將在今日首度開議，新國會將會批准新一屆政府、認證大選結果，不過他指出現在這個程序將不會發生了，他也不明白軍方的長遠計畫為何，「這一年他們將進行什麼計畫治理國家？」他斷言，在11月大選中，高達70%的選民即便違反新冠防疫準則也要把票投給翁山蘇姬後，軍方這麼快就發動政變勢必會引發公眾憤怒。

緬甸於去年11月舉行國會大選，翁山蘇姬領導的全民盟在476席中取得83%議席，親軍方的「聯邦團結發展黨」（Union Solidarity Development Party，USDP）只取得33席，軍方指控大選存在舞弊。

海德也提到翁山蘇姬相當固執，不可能與拿槍抵著她頭的人合作。

《紐約時報》（New York Times）報導，緬甸歷史學家吳丹敏（Thant Myint-U）表示，緬甸通往截然不同未來的大門已經打開了，而且幾乎可以肯定是「更黑暗的未來」。他說緬甸本來就已經是一個和自己交戰的國家，武器充斥，數百萬人難以溫飽，因為信仰、種族嚴重分裂。

吳丹敏也認為，在這樣的狀況下，過去十年來緬甸民主能夠有些進步已經近乎奇蹟，他也坦言，不確定有任何人能夠掌控緬甸接下來發生的事。

(中時新聞網)