味全龍經過二軍磨練，今年終於要升上一軍，除了有大批潛力新秀，還補上不少有經驗的學長，總教練葉君璋點名多位新秀抗壓性好，表現沉穩不像年輕選手，另外定下一軍首年勝率超過4成5的目標，2023年打進總冠軍賽的計畫則沒改變。

葉君璋點出今年春訓和去年感覺有很大的不同，「去年那些年輕選手還是高中生、大學生的稚氣，現在更像職業選手了，很期待他們在一軍的表現。」葉君璋也說有不少選手抗壓性足，節奏、場上反應很聰明，「像是曾傳昇、李凱威、劉基鴻，外野手林孝程、朱祥麟等等，投手也很多，他們來兩天就進牛棚，表示都準備好了，認真看待職業環境。」

味全龍主體已近兩年選進的新秀為主，透過擴編選秀或選進海歸球員等有經驗選手約15人，葉君璋說，「比如曾陶鎔、吳東融都非常成熟，一定會在一軍，陳品捷狀況也很好，劉時豪預計是主戰捕手，應該說一軍是看每個人準備好了沒，如果可以就給他機會去表現。」

葉君璋坦言有翻過世界各國新成立隊伍的首年戰績，最佳勝率約4成5，味全龍去年在二軍拿到總冠軍，葉總期許這批新龍將能寫下史上新球隊最佳勝率，「我希望比那些球隊更好，勝率超過4成5，有難度但有機會就想拚拚看。」

此外味全龍剛成軍時，葉君璋就喊出2023年要衝擊總冠軍，希望該年能打進台灣大賽，目前目標仍不變。

(中時 )