中央流行疫情指揮中心上午才否認由阿聯酋航空運送輝瑞疫苗，隨後華航就發出新聞稿表示，自家冷鏈空運技術可達零下八十度，保存五天，衛福部長陳時中下午則附和華航說法，表示曾與華航談過冷鏈運送狀況，並未與阿聯酋商談過相關計畫，強調仍會持續積極對外爭取疫苗到貨。

陳時中表示，疫苗最終會由哪一家業者運送屬於商業行為，若有業者遇到困難政府都會予以協助，先前也向國內業者了解過冷鏈狀況，目前國內疫情相較國際上仍然穩定，較有本錢等待疫苗，目前仍照既定計畫爭取，有確定時程會向外界報告。

(中時 )